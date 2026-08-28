Acoperişuri verzi pe clădirile de birouri şi pe spaţiile comerciale, dar și parcări ecologice. Noi prevederi în Codul Urbanismului din 2027

Noul Cod al Urbanismului aduce din 2027 măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, creşterea rezistenţei la schimbările climatice şi reducerea efectului de insulă de căldură, printre acestea fiind realizarea, începând de anul viitor, a unor acoperişuri verzi.

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC) introduce măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, creşterea rezilienţei climatice şi reducerea efectului de insulă de căldură, a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit sursei citate, autorităţile locale vor delimita, în termen de 12 luni, zonele cu emisii zero sau scăzute, până la actualizarea documentaţiilor de urbanism. Începând cu 1 ianuarie 2027, pentru clădirile de birouri, spaţiile comerciale, industriale, de depozitare şi parcajele acoperite cu suprafeţe de peste 1.000 de metri pătraţi, autorizarea va presupune realizarea unor acoperişuri verzi pe minimum 50% din suprafaţă, în condiţiile prevăzute de lege.

Totodată, parcările exterioare de peste 500 de metri pătraţi vor trebui să asigure permeabilitatea şi drenajul sustenabil al apelor pluviale, precum şi arbori sau sisteme de umbrire, inclusiv soluţii pentru producerea energiei regenerabile, pe cel puţin 30% din suprafaţă.

”Introducem, astfel, măsuri clare de adaptare climatică. Noile dezvoltări trebuie să reducă suprafeţele care supraîncălzesc oraşele, să gestioneze mai bine apa pluvială şi să contribuie la producerea de energie curată”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Codul prevede şi excepţii pentru situaţiile în care aplicarea acestor măsuri ar afecta patrimoniul construit sau nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic.

Codul Urbanismului a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării şi adoptat în Parlament, la propunerea Guvernului, iar prevederile acestuia au intrat în vigoare la sfârșitul acestei luni.

Secțiune Știri sub articolul principal