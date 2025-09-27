ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, la Alba Iulia: Se urmărește facilitarea plății cu cardul a biletelor în toate mijloacele de transport în comun

ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, pentru facilitarea plății cu cardul a biletelor de autobuz în Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație deschisă a unor validatoare inteligente de plată care să permită plata cu cardul a biletelor de autobuz la nivelul tuturor mijloacelor de transport în comun care deservesc municipiul reședință de județ.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 4.242.400 de lei (echivalentul a peste 800.000 de euro), fără TVA.

Contractul propus presupune și instalarea și punerea în funcțiune a celor 110 validatoare duale care permit și plata cu cardul bancar.

Primăria Alba Iulia implementează, în calitate de lider, proiectul „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia printr-un sistem de e-ticketing care permite plata titlurilor de călătorie inclusiv cu cardul bancar”.

Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Data limită pentru primirea ofertelor este 3 noiembrie 2025.

