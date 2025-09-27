ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, la Alba Iulia: Se urmărește facilitarea plății cu cardul a biletelor în toate mijloacele de transport în comun
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, pentru facilitarea plății cu cardul a biletelor de autobuz în Alba Iulia
Primăria Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație deschisă a unor validatoare inteligente de plată care să permită plata cu cardul a biletelor de autobuz la nivelul tuturor mijloacelor de transport în comun care deservesc municipiul reședință de județ.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 4.242.400 de lei (echivalentul a peste 800.000 de euro), fără TVA.
Contractul propus presupune și instalarea și punerea în funcțiune a celor 110 validatoare duale care permit și plata cu cardul bancar.
Primăria Alba Iulia implementează, în calitate de lider, proiectul „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia printr-un sistem de e-ticketing care permite plata titlurilor de călătorie inclusiv cu cardul bancar”.
Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.
Data limită pentru primirea ofertelor este 3 noiembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani: Aviz de mediu
Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani Direecția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitare si renovarea energetică Școala Generală Râmeț, localitatea Râmeț, […]
Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu Un bărbat din Alba Iulia a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând băut pe o stradă din municipiu. Citește și: Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la […]
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de lemn confiscată
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de lemn confiscată Vineri, 26 septembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Au fost vizate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”
Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27...
SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani
Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 60% în șase...
Știrea Zilei
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa bucătarului Marius Bogin, marea câștigătoare
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa...
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
Curier Județean
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, la Alba Iulia: Se urmărește facilitarea plății cu cardul a biletelor în toate mijloacele de transport în comun
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, pentru facilitarea plății cu cardul a biletelor...
FOTO | Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani: Aviz de mediu
Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani Direecția...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...