Achiziție de echipamente pentru noul compartiment de microbiologie al Spitalului Municipal Sebeș: Procedură în derulare

Achiziție de echipamente pentru noul compartiment de microbiologie al Spitalului Municipal Sebeș

Spitalul Municipal Sebeș a lansat, în 7 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente pentru noul compartiment de microbiologie al unității medicale.

Achiziția are o valoare totală estimată de 2.650.755 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 19 septembrie 2025.

Urmează să fie achiziționate echipamente avansate microbilogie și dotări auxiliare de laborator.

Conform reprezentanților unității medicale, înființarea unui compartiment de microbiologie în cadrul Spitalului Municipal Sebeș era necesară, având în vedere faptul că anterior la nivelul unității sanitare publice din Sebeș nu exista o asemenea structură.

Implementarea proiectului se realizează în cadrul Spitalului Municipal Sebeș, în Laboratorul de analize medicale, amplasat în clădirea proprie, pe strada Șurianu, nr. 41.

