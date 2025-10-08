Achiziția de panouri fotovoltaice devine mai simplă pentru fermieri. AFIR accelerează procesul și taie birocrația

Proces mai simplu pentru achiziția de echipamente fotovoltaice prin fondurile AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a simplificat procedura de achiziție a echipamentelor fotovoltaice pentru fermieri și întreprinderi din sectorul agricol sau al industriei alimentare.

Modificarea a fost introdusă prin actualizarea Ghidului Bazei de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), care permite acum utilizarea acestei baze și pentru alte fonduri europene sau naționale, nu doar pentru FEADR și FEGA.

Astfel, beneficiarii Schemei de energie pot cumpăra echipamentele direct din baza de date, prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul, și depunerea online a dosarului de plată la AFIR. Bunurile achiziționate trebuie să corespundă Studiului de fezabilitate aprobat și Cererii de finanțare, respectând caracteristicile tehnice minime prevăzute.

Până acum, AFIR a încheiat 570 de contracte, în valoare de 107,2 milioane de euro, și a efectuat plăți directe de aproximativ 16 milioane de euro. Baza de date conține peste 1.100 de echipamente și kituri fotovoltaice, permițând implementarea rapidă și transparentă a proiectelor.

Prin această măsură, AFIR urmărește accelerarea investițiilor în energie verde, reducerea birocrației și facilitarea accesului la finanțare pentru fermierii și organizațiile eligibile.

