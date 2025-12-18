Accidentul Mortal de la Gura Cornei, de lângă Abrud: Mesajul de condoleanțe al companiei Cupru Min, al cărui angajat era șoferul

Compania Cupru Min SA Abrud a transmis un mesaj de condoleanțe după tragicul accident, petrecut miercuri, 17 decembrie, unde un bărbat, de 52 de ani, și-a pierdut viața.

Astfel, un mesaj emoționant de condoleanțe a fost publicat, pe o rețea de socializare, de Cupru Min SA Abrud, victima fiind un angajat al companiei. Conducerea firmei transmite condoleanțe familiei îndoliate și asigură că vor acorda tot sprijinul pentru a le ușura trecerea prin această grea încercare.

Mesajul integral publicat de Cupru Min SA Abrud este următorul:

,,Cupru min transmite condoleanțe familiei îndoliate și va colabora cu autoritățile pentru elucidarea cauzelor

În data de 17 decembrie, în jurul orelor 16.00, un angajat al Cupru Min a decedat în urma unui accident, urmat de incendierea autocamionului pe care îl conducea. Colegul nostru (51 de ani) se deplasa pe raza localității Corna.

Conducerea Cupru Min și colegii celui decedat regretă profund acest eveniment tragic și transmit condoleanțe familiei îndurerate. Vom acorda tot sprijinul companiei pentru a le ușura trecerea prin această grea încercare.

Conducerea Cupru Min va colabora pe deplin cu autoritățile care investighează cazul. Considerăm prematură orice speculație până la finalizarea anchetei instituțiilor abilitate”, a transmis Cupru Min SA Abrud pe o rețea de socializare.

Reamintim că, victima accidentului mortal de miercuri seara, de pe DJ 742, avea 51 de ani și era din Bistra. Bărbatul se afla la volanul unui autocamion încărcat cu piatră când s-a răsturnat într-o vale, în zona orașului Abrud.

Apropiații și familia îi spuneau Jack (P.D.) și era căsătorit și avea o fată.

