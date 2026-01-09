Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare

În cadrul accidentelor ușoare, persoanele implicate rămân nesigure când vine vorba de ceea ce urmează să facă, amiabilă sau să meargă la poliție. În 2026, regulile de bază rămân aceleași, însă există și situații-limită în care trebuie să se găsească o cale de mijloc, precum: implicarea mai multor vehicule, imposibilitatea de a stabili vinovăția, lipsa actelor, suspsiciuni de alcool, avarii care par minore, dar ascund ceva mai grav.

Ca să nu îți complici viața, tratează procedura ca pe un set de condiții. Dacă sunt îndeplinite, amiabila îți economisește timp. Dacă nu sunt îndeplinite, poliția nu e o opțiune, ci obligație. Iar cel mai important detaliu pe care îl ignoră mulți este termenul de declarare atunci când nu faci amiabilă.

Constatarea amiabilă: când și în ce context poate fi folosită

Constatarea amiabilă poate fi folosită atunci când din accident au rezultat doar pagube materiale și sunt implicate două vehicule, fără victime. Este esențial ca ambii șoferi să fie de acord asupra circumstanțelor și să completeze formularul corect, cu datele din acte și polițele RCA. Dacă nu există acord sau dacă informațiile sunt incomplete, amiabila se transformă într-un blocaj.

În practică, amiabila îți convine când ai un impact clar, fără discuții: tamponare în spate, atingere la schimbarea benzii cu vinovăție evidentă, lovire în parcare cu șoferul prezent. Faci poze, notezi poziția mașinilor, completezi și semnezi, apoi fiecare își vede de drum. Cu cât documentezi mai bine la fața locului, cu atât reduci riscul de dispute ulterioare la asigurător.

Atenție la capcane: dacă sunt mai mult de două vehicule, dacă ai avariat un bun public (stâlp, semn, parapet), dacă ai suspiciuni că celălalt a consumat alcool sau dacă există orice urmă de vătămare, amiabila nu îți mai acoperă corect situația. În astfel de cazuri, procedura se mută spre poliție și, uneori, spre cercetare penală.

Implicarea poliției și termenele care te pot costa

Dacă nu poți face amiabilă, ai obligația să anunți și să te prezinți la unitatea de poliție competentă în termenul legal, care este indicat în ghidurile oficiale și în interpretările uzuale ca fiind 24 de ore de la producerea accidentului pentru evenimente cu pagube materiale. Dacă sari peste termen, riști sancțiuni și îți complici procesul de despăgubire, pentru că îți lipsește documentul de constatare.

Mergi la poliție și când nu poți stabili vinovăția, când celălalt refuză amiabila, când nu are acte sau RCA valabil, când sunt implicate mai multe mașini sau când există pagube care nu sunt doar „între voi”. La fel, dacă mașina nu mai poate fi deplasată în siguranță, stabilești mai întâi siguranța locului, apoi anunți.

Ca rutină, dacă e doar pagubă materială și ai acord, amiabila este calea rapidă. Dacă nu ai acord sau ai orice element care iese din scenariul simplu, te duci la poliție și te încadrezi în termen. Nu încerca să „rezolvi mâine” din comoditate, pentru că exact asta transformă un accident minor într-o problemă administrativă majoră.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI