ACCIDENT rutier pe DN1: O șoferiță de 19 ani, din Alba, a pierdut controlul asupra mașinii și s-a răsturnat în afara drumului la Miercurea Sibiului
Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 8.30, pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului. O șoferiță de 19 ani, din Alba, s-a răsturnat cu mașina în afara drumului.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Miercurea Sibiului – Sibiu, la km 346 + 100 m, o tânără de 19 ani din județul Alba a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile.
În urma evenimentului rutier, tânăra în vârstă de aproximativ 19 de ani a suferit un traumatism cranian a fost transportată la UPU Sibiu conștientă.
Polițiști efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.
La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD și o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Fără mari probleme de trafic.
Foto: arhivă
