UPDATE | ACCIDENT rutier pe DN7, în zona Vințu de Jos: Două persoane necesită îngrijiri medicale. Traficul este blocat
ACCIDENT rutier pe DN7, în zona Vințu de Jos: Trei autoturisme implicate. Intervin pompierii
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN1, pe raza localității Vințu de Jos, astăzi, 3 noiembrie, în jurul orei 15:20.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, pe raza localității Vințu de Jos.
În accident ar fi 3 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ORA 15:50
,,În cele 3 autoturisme implicate în accident se aflau 5 persoane, din care 2 persoane au necesitat îngrijiri medicale”, a precizat ISU Alba.
,,Traficul rutier este blocat pe DN 7, pe raza localității Vințișoara, din cauza unui eveniment rutier”, a explicat IPJ Alba.
