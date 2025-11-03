ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană a fost lovită de un autoturism pe Calea Moților. Traficul este îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană a fost lovită de un autoturism pe Calea Moților. Primește în aceste momente îngrijiri medicale
O persoană a fost lovită de un autoturism pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, astăzi, 3 noiembrie. Polițiștii și medicii au intervenit de urgență pentru asigurarea măsurilor specifice.
Citește și: VIDEO | Percheziții în județul Alba: Prejudiciu estimat la 300.000 de lei în dosare ce implică nereguli contabile și vânzări nedeclarate de cherestea
Traifcul în zonă este îngreunat în aceste momente din cauza evenimentului rutier.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, persoana fiind preluată de echipajele medicale, în vederea acordării de îngrijiri.
