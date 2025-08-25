UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac
ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac
Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 11.00, pe DN 75. Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac.
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN 75, pe raza localității Albac.
În accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.
Foto: arhivă
