FOTO | ACCIDENT rutier pe DJ 107, spre Roșia de Secaș: Un autobuz s-a răsturnat

ACCIDENT rutier pe DJ 107, spre Roșia de Secaș: Un autobuz s-a răsturnat. Intervin paramedicii

Un autobuz s-a răsturnat, luni seara, 30 martie 2026, pe DJ 107, la ieșirea din Cergău Mare spre Roșia de Secaș.

Din primele informații, în vehicul nu se aflau pasageri și nu au fost persoane încarcerate.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ 107 la iesire din loc. Cergau Mare spre Rosia de Secas.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

