ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: O autoutilitară s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile
O autoutilitară s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile pe autostrada A1, km 332, pe sensul de mers Sebeș – Orăștie, astăzi, 6 aprilie 2026.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 332, pe sensul de mers Sebeș – Orăștie.
Din informațiile primite de la apelant este vorba despre o autoutilitara ieșită în afara părții carosabile.
Forte alocate: 1 autospecială de descarcerare și 1 echipaj de prim ajutor.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
