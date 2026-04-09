FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu

ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu

Un accident rutier a avut loc astăzi, 9 aprilie 2026, la Sebeș, pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Sebes, strada Tudor Vladimirescu.

Este vorba despre un accident produs dintre 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI