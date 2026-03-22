FOTO | ACCIDENT rutier la Petrești, pe DN67C: Două autoturisme, implicate. Intervine de urgență un echipaj de prim-ajutor

ACCIDENT rutier la Petrești pe DN67C: Două autoturisme, implicate

Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 martie 2026, la Petrești, pe DN67C. Din primele informații, două autoturisme sunt implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Petresti, pe DN67C.

In accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

