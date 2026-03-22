ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a decedat
Un bărbat de 30 de ani din Sibiu și-a pierdut viața, luni dimineață, într-un accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, în zona Cristian. Mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu parapetul median.
Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Potrivit IPJ Sibiu, în această dimineață, în jurul orei 06:30, polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un autoaccident rutier produs pe A1, sensul Sibiu – Sebeș, la km. 256, zona Cristian.
În timp ce conducea un autoturism, din cauze care urmează a se stabili, un sibian în vârstă de 30 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu parapetul median care desparte cele două sensuri de mers.
Din păcate, impactul a dus la decesul conducătorului auto, care se afla singur în mașină.
În cauză, la nivelul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele producerii acestui grav accident rutier.
Traficul în zonă s-a desfășurat îngreunat timp de aproximativ 90 de minute.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
