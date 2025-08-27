ACCIDENT RUTIER la Pețelca: Bărbat de 52 de ani acroșat de propriul tractor, pe care-l conducea fără permis. Ce s-a întâmplat

ACCIDENT RUTIER la Pețelca: Bărbat de 52 de ani acroșat de propriul tractor, pe care-l conducea fără permis

Marți, 26 august 2025, în jurul orei 19.20, un bărbat de 52 de ani, din localitatea Pețelca, în timp ce conducea un tractor, pe strada Principală din localitate, l-ar fi oprit, pe partea carosabilă și nu l-ar fi asigurat corespunzător.

Din acest motiv tractorul s-a pus în mișcare și l-ar fi acroșat pe bărbat.

Potrivit IPJ Alba, în urma evenimentului, bărbatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au efectuat verificări și au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

