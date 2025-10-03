UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O femeie, transportată de urgență la spital. Două autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O persoană, posibil încarcerată. Două autoturisme au fost implicate
Un accident rutier a avut loc în această dimineață la intrare în orașul Cugir, după un eveniment petrecut între două autoturisme. O femeie a fost transportată de urgență la spital.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și descarcerare la un accident rutier produs la intrarea în orașul Cugir.
In accident sunt implicate 2 autoturisme, posibil 1 persoana încarcerată, constienta.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor si o ambulanța SAJ.
UPDATE ora 09:09
O femeie a fost extrasă din autoturism după ce forțele de intervenție au ajuns la accident. Persoana urmează să fie transportată la UPU Alba având suspiciune de fractură la unul dintre membrele inferioare.
,,Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
A fost extrasă din autoturism o persoana de sex feminin, cu suspiciune de fractură la unul din membrele inferioare.
Persoana extrasă va fi transportată la UPU Alba de catre ambulanța SAJ”, a precizat ISU Alba.
