FOTO | Accident rutier la Ciugud: Un autoturism a lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia

Accident rutier la Ciugud: Un autoturism care ar fi lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia

Un accident rutier a avut loc luni, 17 august 2026, la Ciugud. Potrivit primelor informații disponibile, un autoturism ar fi lovit un cap de pod.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc Ciugud.

Este vorba despre un autoturism care ar fi lovit un cap de pod, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

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