Accident rutier între două mașini, în comuna Sălciua. În urma impactului, o femeie a fost rănită

O femeie a fost rănită după ce două mașini au fost implicate într-un accident în comuna Sălciua din județul Alba. Din cauza evenimentului rutier, traficul este îngreunat pentru a facilita intervenția echipajelor de prim-ajutor.
Polițiștii rutieri sunt la fața locului pentru efectuarea de cercetări cu privire la cauzele producerii evenimentului rutier. Șoferii sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor și să reducă viteza în zona producerii accidentului.
