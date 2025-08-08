ACCIDENT rutier în Vințu de Jos, provocat de un șofer „mort beat” din Cugir: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet
ACCIDENT rutier petrecut în Vințu de Jos, provocat de un șofer „mort beat” din orașul Cugir: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet
Un bărbat în vîrstă de 25 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, cu o alcoolemie de 1,17 mg/litru, a provocat un accident rutier în Vințu de Jos. Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu parapetul din partea stângă a sensului de mers de pe strada Lucian Blaga. A fost testat și proprietarul mașinii, aflat pe scaunul din dreapta. Avea o alcolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Citește și: ACCIDENT rutier în Blaj, provocat de un șofer „mort de beat”: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 august 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 25 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
În noaptea de 7/8 august 2025, un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu balustrada metalică din partea stângă a sensului de mers Alba Iulia-Cugir, rezultând pagube materiale.
Bărbatul de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
A fost testat și pasagerul, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Cugir, proprietarul autoturismului, care i-ar fi încredințat autoturismul bărbatului de 25 de ani, în cazul acestuia rezultând valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care cei doi bărbați au fost conduși la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.
