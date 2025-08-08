Rămâi conectat

Curier Județean

ACCIDENT rutier în Vințu de Jos, provocat de un șofer „mort beat” din Cugir: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 2 ore

în

ACCIDENT rutier petrecut în Vințu de Jos, provocat de un șofer „mort beat” din orașul Cugir: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet

Un bărbat în vîrstă de 25 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, cu o alcoolemie de 1,17 mg/litru, a provocat un accident rutier în Vințu de Jos. Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu parapetul din partea stângă a sensului de mers de pe strada Lucian Blaga. A fost testat și proprietarul mașinii, aflat pe scaunul din dreapta. Avea o alcolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Citește și: ACCIDENT rutier în Blaj, provocat de un șofer „mort de beat”: A pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un parapet

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 august 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 25 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 7/8 august 2025, un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu balustrada metalică din partea stângă a sensului de mers Alba Iulia-Cugir, rezultând pagube materiale.

Bărbatul de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost testat și pasagerul, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Cugir, proprietarul autoturismului, care i-ar fi încredințat autoturismul bărbatului de 25 de ani, în cazul acestuia rezultând valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care cei doi bărbați au fost conduși la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce

Publicat

acum 20 de secunde

în

8 august 2025

De

Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere Veste șoc pentru șoferii care comit ilegalități în trafic! Ministerul Dezvoltării pregătește un nou proiect de lege prin care cei care nu-și plătesc amenzile în maxim 15 zile, vor rămâne pietoni. Mai exact, cei care sunt prinși pe picior greșit în […]

Citește mai mult

Curier Județean

11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare

Lucian Daramus

Publicat

acum 26 de minute

în

8 august 2025

De

11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar Joi, 7 august 2025, a fost anunțată o închidere temporară a Bazinului Olimpic din Alba Iulia. Concret, bazinul va fi închis în perioada 11-17 august 2025. De ce este necesară închiderea temporară a bazinului. Administratorii acestuia au anunțat că sunt necesare diverse lucrări în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

8 august 2025

De

Jandarmii din Alba vor fi la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025, la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele desfășurate pe raza județului În acest sfârșit […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte 

Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, pierdute în...
Actualitateacum 4 ore

10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone

10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu

Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
Ştirea zileiacum 3 ore

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale În dimineața zilei de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de secunde

Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce

Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere Veste șoc pentru șoferii care comit...
Curier Județeanacum 26 de minute

11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare

11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar Joi, 7 august 2025, a fost anunțată o închidere...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 4 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
Opinii - Comentariiacum o zi

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea