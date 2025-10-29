Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la volan pe o stradă din Vinerea. Este cercetat

Un tânăr de 19 ani din orașul Cugir a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat, la data de 28 octombrie, conducând fără permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La data de 28 octombrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe raza localității Vinerea, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din orașul Cugir.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI