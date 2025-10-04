FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru: două persoane necesită îngrijiri medicale după ce un autoturism a ieșit în afara carosabilului. Medicii intervin de urgență

ACCIDENT rutier în Sântimbru: două persoane necesită îngrijiri medicale după ce o mașină a părăsit carosabilul

Două persoane necesită îngrijiri medicale după un accident produs DN1, pe raza localității Sântimbru, în această dimineață, 4 octombrie.

Din primele informații, un autoturism a părăsit carosabilul. În urma evenimentului rutier, două persoane necesită îngrijiri medicale. Medicii au intervenit de urgență.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN1, pe raza localității Sântimbru.

Este vorba despre un autoturism care a părăsit partea carosabilă, 2 persoane necesită ingrijiri medicale.

Forțele de intervenție din Alba participă la această misune cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un echipaj SMURD TIM.

