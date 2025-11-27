ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital
Un bărbat din comuna Unirea, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o persoană care se deplasa cu un atelaj hipo, pe raza comunei Lunca Mureșului. După producerea incidentului rutier, acesta a părăsit locul accidentului.
Persoana lovită a fost transportată la spital, iar polițiștii din Ocna Mureș au găsit, între timp, vinovatul.
Citește și: Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 noiembrie 2025, în jurul orei 21.50, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în apropierea comunei Lunca Mureșului.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 19.00, un bărbat de 54 de ani, din comuna Lunca Mureșului, în timp ce se deplasa cu un atelaj hipo, pe DJ 107 F, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism al cărui conducător nu a oprit după producerea coliziunii.
În urma evenimentului, bărbatul de 54 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. La scurt timp, polițiștii au identificat autoturismul în cauză și conducătorul acestuia, un bărbat de 35 de ani, din comuna Unirea, județul Alba.
Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
