FOTO | ACCIDENT rutier în Cricău: O mașină de poliție s-a împlântat într-un stâlp în timpul unei urmăriri

ACCIDENT rutier în Cricău: o mașină de poliție s-a lovit de un stâlp în timpul unei urmăriri

Un accident rutier a avut loc pe strada Principală din comuna Cricău, atunci când, un agent de poliție nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra autospecialei, intrând într-un stâlp din lemn. Întâmplarea a avut loc atunci când agentul de poliție era în urmărirea unui autoturism.

În urma impactului, agentul de poliție nu a fost rănit, existând doar pagube materiale.

La data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 13.20, un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în timp ce se afla în urmărirea unui autoturism, pe strada Principală din comuna Cricău, județul Alba, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra autospecialei de poliție și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn, rezultând pagube materiale, potrivit IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI