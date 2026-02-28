FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență

ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului.

Un accident rutier a avut loc în localitatea Teleac, comuna Ciugud, astăzi, 28 februarie 2026, unde pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia intervin de urgență pentru descarcerare.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și stingerea unui incendiu ca urmare a unui accident rutier produs in localitatea Teleac.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier urmat de incendiu, posibil persoană in interiorul autoturismului.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială descarcerare și 1 ambulanță SMURD TIM cu medic.

UPDATE:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Incendiul nu se confirma. Ca urmare a accidentului, o persoană este blocata în autoturism, constienta.

Se lucreaza pentru extragerea persoanei și asigurarea masurilor specifice la locul producerii accidentului.

UPDATE 2:

Persoana a fost extrasa din autoturism și predată echipajului medical in vederea evaluării medicale a acesteia.

