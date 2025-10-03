Rămâi conectat

UPDATE FOTO | Accident rutier în Blaj: Două mașini implicate la Podul Minciunilor. Pompierii intervin pentru prim ajutor și măsuri de siguranță

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Accident rutier în Blaj: Două mașini implicate la Podul Minciunilor. Pompierii intervin pentru prim ajutor și măsuri de siguranță

Stația de pompieri Blaj a intervenit în această seară pentru a asigura măsurile specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Blaj, la Podul Minciunilor.

Potrivit ISU Alba, în incident au fost implicate două autoturisme, iar din fericire nu există persoane încarcerate. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Revenin cu detalii suplimentare.

