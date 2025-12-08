UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș. Trafic îngreunat

Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii Doi bărbați, tată și fiu, din Bucerdea Grânoasă, au fost reținuți de polițiștii din Blaj, fiind acuzați de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase. Cei doi ar fi provocat un scandal […]