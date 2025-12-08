Rămâi conectat

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș

Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în jurul orei 8.20, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în cartierul Partoș.

Citește și: UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Alba Iulia, zona Partos.

În accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 exhipaj de prin ajutor medical.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat în zona Partoș, din cauza evenimentului rutier.

FOTO: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 minute

în

8 decembrie 2025

De

Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii Doi bărbați, tată și fiu, din Bucerdea Grânoasă, au fost reținuți de polițiștii din Blaj, fiind acuzați de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase. Cei doi ar fi provocat un scandal […]

Citește mai mult

Curier Județean

Fotografie cu intrarea trupelor armatei române în Sebeș la 1 ianuarie 1919, exponatul lunii decembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș 

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

8 decembrie 2025

De

Fotografie cu intrarea trupelor armatei române în Sebeș la 1 ianuarie 1919, exponatul lunii decembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș Exponatul lunii decembrie 2025 la Municipal „Ioan Raica” Sebeș, a fost desemnată o fotografie care ilustrează intrarea trupelor armatei române în oraşul Sebeş, la 1 ianuarie 1919. În primăvara anului 1918, România ieșise din […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

7 decembrie 2025

De

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Unirea, strada Mureșului, duminică, 7 decembrie. Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință in loc. Unirea , Str. Mureșului. Din informațiile preliminare […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 48 de minute

Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare”

Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare” Guvernul...
Actualitateacum o oră

Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial”

Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial” Au fost...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul Au apărut...
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

VIDEO | Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii

Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați...
Curier Județeanacum 3 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș. Trafic îngreunat

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 14 ore

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Politică Administrațieacum 18 ore

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea