ACCIDENT pe DN 1, în Alba Iulia: Impact între două vehicule în zona Hanului dintre Sălcii

Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 25 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, pe DN 1, în Alba Iulia, în zona Hanului dintre Sălcii.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 1, zona Hanul Dintre Sălcii.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 20.44.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI