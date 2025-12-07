UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina
Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente la un accident rutier produs pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș.
Conform informațiilor primite de la apelant, în incident este implicat un singur autoturism. Există suspiciunea că o persoană este încarcerată, însă conștientă.
La fața locului au fost alocate următoarele forțe de intervenție:
O autospecială de stingere cu apă și spumă
Un echipaj de prim ajutor
Intervenția este în desfășurare.
Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș, la kilometrul 406, din cauza unui eveniment rutier. Rugăm participanții la trafic să sporească atenția, să reducă viteza în zona accidentului și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului, pentru prevenirea altor evenimente rutiere și pentru fluidizarea circulației, a comunicat IPJ Alba.
Update: Persoana (sex feminin, aproximativ 20 de ani) a fost extrasă de către pompieri din autoturism și predată echipajului medical pentru acordarea asistenței necesare.
UPDATE IPJ: O tânără de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, s-a răsturnat în afara părții carosabile. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor marii CÂȘTIGĂTORI ai finalei The Ticket 2025: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro
Ansamblul Valea Târnavelor a câștigat marea finală The Ticket: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Ansamblul Valea Târnavelor a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro. După 13 ediții pline de […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Peste 150 de elevi olimpici și profesorii lor, premiați cu aproape 4,5 milioane de lei. Printre rezultatele lor se numără 16 medalii de aur la olimpiade internaționale și balcanice
Peste 150 de elevi olimpici și profesorii lor, premiați cu aproape 4,5 milioane de lei. Printre rezultatele lor se numără 16 medalii de aur la olimpiade internaționale și balcanice Ministerul Educației anunță că 157 de elevi olimpici din 72 de școli și licee, împreună cu 179 de profesori care i-au pregătit, au fost premiați pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce...
VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor marii CÂȘTIGĂTORI ai finalei The Ticket 2025: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro
Ansamblul Valea Târnavelor a câștigat marea finală The Ticket: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de...
Curier Județean
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o...
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie...
Politică Administrație
VIDEO | Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare
Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare Trei străduțe de pământ...
FOTO | Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...