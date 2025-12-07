UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina

Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina

Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente la un accident rutier produs pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș.

Conform informațiilor primite de la apelant, în incident este implicat un singur autoturism. Există suspiciunea că o persoană este încarcerată, însă conștientă.

La fața locului au fost alocate următoarele forțe de intervenție:

O autospecială de stingere cu apă și spumă

Un echipaj de prim ajutor

Intervenția este în desfășurare.

Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș, la kilometrul 406, din cauza unui eveniment rutier. Rugăm participanții la trafic să sporească atenția, să reducă viteza în zona accidentului și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului, pentru prevenirea altor evenimente rutiere și pentru fluidizarea circulației, a comunicat IPJ Alba.

Update: Persoana (sex feminin, aproximativ 20 de ani) a fost extrasă de către pompieri din autoturism și predată echipajului medical pentru acordarea asistenței necesare.

UPDATE IPJ: O tânără de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, s-a răsturnat în afara părții carosabile. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

