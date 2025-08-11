ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini în zona Stadion

Ecologizare a haldei de steril Vârciorogul prin exploatare și amenajare a drumului spre cascada Vârciorogul: Undă verde pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a decis că proiectul „Ecologizarea haldei de steril Vârciorogul prin exploatare, amenajarea drumului spre cascada Vârciorogul”, al Primăriei Arieșeni, nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Exploatarea de agregate […]