ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc miercuri în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit față-spate la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 decembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților, în dreptul intersecției cu strada Aurel Vlaicu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie de 29 de ani.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

