Pieton PRINS sub un autobuz după un accident ÎNGROZITOR pe DN1. Medicii încearcă să îi salveze viața în aceste momente
ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: Pieton prins sub un autobuz după un accident. Medicii încearcă să-l salvez
Un accident rutier grav a avut loc pe DN1, în localitatea Bradu, județul Sibiu, atunci când un pieton a fost acroșat de un autobuz. Din primele informații, persoana lovită este inconștientă, prinsă sub autobuz.
Din primele informații, este vorba despre o femeie în vârstă, care a suferit răni grave în urma impactului.
ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 în localitatea Bradu la un accident rutier unde un pieton a fost acroșat de un autobuz. La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.
Din primele informații pietonul este inconștient, prins sub autobuz, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, a transmis ISU Sibiu.
Potrivit IPJ Sibiu, pe DN1, localitatea Bradu, trafic blocat total din cauza producerii unui accident rutier în care sunt implicate un autobuz și un pieton.
Știre în curs de actualizare…
