UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme

Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme

Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba Iulia a fost îngreunat după ce două autoturisme, un Chevrolet Aveo și un Dacia Logan, au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs în această după-amiază, iar autoritățile au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a fluidiza circulația.

Din fericire, în urma impactului nu au fost raportate victime, iar șoferii au scăpat nevătămați. Totuși, carosabilul a fost blocat parțial pentru câteva minute. Poliția recomandă atenție sporită și reducerea vitezei în zona afectată.

Revenim cu informații suplimentare

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI