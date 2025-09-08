UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba Iulia a fost îngreunat după ce două autoturisme, un Chevrolet Aveo și un Dacia Logan, au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs în această după-amiază, iar autoritățile au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a fluidiza circulația.
Din fericire, în urma impactului nu au fost raportate victime, iar șoferii au scăpat nevătămați. Totuși, carosabilul a fost blocat parțial pentru câteva minute. Poliția recomandă atenție sporită și reducerea vitezei în zona afectată.
Revenim cu informații suplimentare
