UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme

Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba Iulia a fost îngreunat după ce două autoturisme, un Chevrolet Aveo și un Dacia Logan, au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs în această după-amiază, iar autoritățile au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a fluidiza circulația.

Din fericire, în urma impactului nu au fost raportate victime, iar șoferii au scăpat nevătămați. Totuși, carosabilul a fost blocat parțial pentru câteva minute. Poliția recomandă atenție sporită și reducerea vitezei în zona afectată.

Revenim cu informații suplimentare

