ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate

Un accident rutier a avut loc duminică seara pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Vinerea, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 63 de ani, din localitatea Șibot, județul Alba, care se deplasa regulamentar.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Cugir, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă

