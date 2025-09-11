ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit

Miercuri, 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 704 A, a avut loc un eveniment rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Biroului Rutier Sebeș s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DJ 704 A, direcția de deplasare Strungari-Pianu de Sus, un bărbat, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea un autoturism, a fost surprins și accidentat de un copac care a căzut pe autoturism.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 71 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

