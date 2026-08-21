Accident pe DJ 107M: Coliziune între două motociclete și un autoturism la ieșire din Rimetea către Buru. Trafic blocat
Accident pe DJ 107M: Coliziune între două motociclete și un autoturism la ieșire din Rimetea către Buru. Trafic blocat
Un accident rutier între două motociclete și un autoturism a avut loc vineri, în jurul orei 11.20, pe DJ 107M, la ieșire din Rimetea spre Buru.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ 107M, la ieșire din localitatea Rimetea către localitatea Buru.
Din informațiile primite de la apelant în accident ar fi implicate un autoturism și 2 motocicliști.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Traficul rutier este blocat pe DJ 107 M, în localitatea Rimetea, din cauza evenimentului rutier în care sunt implicate două motociclete și un autoturism.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
UPDATE ISU Alba, ora 11.52: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
La fața locului sunt asistate medical 2 persoane: un bărbat de aproximativ 50 ani și o femeie de aproximativ 40 de ani.
Se intervine în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.
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