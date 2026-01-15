ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
Un accident rutier a avut joi noaptea, în jurul orei 22.00, pe autostrada A1. Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, la km 298.
În accident sunt implicate un autocamion și un autoturism, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
