ACCIDENT la Ocna Mureș: Bărbat de 56 de ani, din Ighiu, prins sub autobasculanta pe care încerca să o ridice cu un cric

Joi, 11 septembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu din oraș, o autobasculantă s-a răsturnat și o persoană a suferit leziuni corporale.

Potrivit IPJ Alna, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce efectua manevrele de întoarcere, ar fi intrat în șanțul drumului.

Ulterior, cu ajutorul unui cric, bărbatul ar fi încercat să ridice autovehiculul, în vederea deblocării acestuia. În timp ce efectua această operațiune, autovehiculul s-a răsturnat, conducătorul auto fiind prins sub acesta.

Bărbatul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest nu a fost posibilă, din cauza leziunilor suferite, urmând să-i fie prelevate mostre biologice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI