ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri ar fi acroșat o țeavă de gaz.

Detașamentul de pomperi Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Sebes str. Sălane.

Este vorba despre un autocamion ce transporta deșeuri care ar fi acroșat o țeavă de gaz, potrivit ISU Alba.

La evenimentul rutier a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

