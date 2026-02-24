Curier Județean

ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 21.00, în municipiul Sebeș. Două mașini s-aau ciocnit pe strada Mureșului.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Mureșului.

În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apa si spumă si un echipaj de prim ajutor.

