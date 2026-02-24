ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului
ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului
Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 21.00, în municipiul Sebeș. Două mașini s-aau ciocnit pe strada Mureșului.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Mureșului.
În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apa si spumă si un echipaj de prim ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Lucrările de modernizare a gărilor din Teiuș, Aiud și Războieni, aproape de start: Au predate amplasamentele către constructori
Lucrările de modernizare a gărilor din Teiuș, Aiud și Războieni, aproape de start: Au predate amplasamentele către constructori Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a Companiei Naționale CFR SA a început oficial lucrările de modernizare pentru stațiile Aiud, Teiuș și Războieni, incluse în proiectul național de reabilitare a 47 de stații feroviare. Valoarea investițiilor Predarea […]
FOTO | Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat
Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat Varianta ocolitoare a Blajului se află cu un pas mai aproape de finalizare după ce au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat. Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, […]
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat Doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia s-au ales cu dosare penale și sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a realizat doar 37% din jaloanele PNRR și mai are de îndeplinit 63%. Este infinit mai probabil ca România să câștige Campionatul Mondial de fotbal
Economistul Radu Georgescu: România a realizat doar 37% din jaloanele PNRR și mai are de îndeplinit 63%. Este infinit mai...
VIDEO | DN 67C – Transalpina, ÎNCHISĂ între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule: VISCOL puternic și vizibilitate extrem de redusă
DN 67C – Transalpina, ÎNCHISĂ între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule: VISCOL puternic și vizibilitate extrem de...
Știrea Zilei
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat parteneriatul cu Consiliul Județean Alba pentru realizarea investiției
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat...
13.000 de bugetari vor fi concediaţi: Reforma administraţiei, adoptată de Guvern. Excepție fac medicii, profesorii, militarii și polițiștii
13.000 de bugetari vor fi concediaţi: Reforma administraţiei, adoptată de Guvern. Excepție fac medicii, profesorii, militarii și polițiștii 13.000 de...
Curier Județean
ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului
ACCIDENT în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Mureșului Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul...
Lucrările de modernizare a gărilor din Teiuș, Aiud și Războieni, aproape de start: Au predate amplasamentele către constructori
Lucrările de modernizare a gărilor din Teiuș, Aiud și Războieni, aproape de start: Au predate amplasamentele către constructori Sucursala Regională...
Politică Administrație
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Opinii Comentarii
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox...