Accident în Ocna Mureș: Biciclist lovit de un autoturism în timp ce evita un tânăr șofer care nu a respectat oprirea. Autorul, prins de polițiști

Accident în Ocna Mureș: Biciclist lovit de un autoturism în timp ce evita un tânăr șofer care nu a respectat oprirea

Un tânăr din Noșlac a provocat un accident în Ocna Mureș după ce nu a respectat semnificația indicatorului „Oprire”. În încercarea de a evita coliziunea, un biciclist de 52 de ani a fost lovit de un alt șofer care circula regulamentar. Biciclistul a fost rănit și transportat la spital, iar tânărul vinovat a părăsit locul accidentului, fiind prins ulterior de polițiști. Ancheta continuă pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, din comuna Noșlac, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe strada 8 Martie din Ocna Mureș, nu ar fi respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecția cu strada Lungă și ar fi determinat conducătorul unei biciclete să pătrundă pe sensul opus de mers, pentru a evita coliziunea.

Conducătorul bicicletei, în vârstă de 52 de ani, din Ocna Mureș a fost acroșat de un autoturism, condus regulamentar, de către un alt tânăr de 20 de ani, din comuna Lunca Mureșului.

În urma evenimentului, conducătorul bicicletei a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Tânărul de 20 de ani, din comuna Noșlac, în calitate de conducător al primului autoturism a părăsit locul producerii evenimentului rutier, fiind identificat la scurt timp, de către polițiști.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

