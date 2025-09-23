Rămâi conectat

Curier Județean

Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada

Doi adolescenți au fost loviți de un autoturism pe strada Colonia din Ocna Mureș. Victimele, în vârstă de 16 și 19 ani, au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Colonia din Ocna Mureș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Unirea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Colonia din orașul Ocna Mureș, a surprins și accidentat doi tineri, în vârstă de 16, respectiv 19 ani, din Ocna Mureș, care se aflau angajați în traversarea străzii, prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, cei doi tineri au suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportați la Spitalul Municipal Aiud.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia. O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

23 septembrie 2025

De

Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia Un echipaj de pirotehnică intervine în aceste momente pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia pentru asanarea unei grenade defensive. Potrivit primelor informații, un echipaj de pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine astăzi, 23 septembrie 2025, în jurul orei 09:10, pentru asanarea unei grenade defensive care […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

22 septembrie 2025

De

Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți Clubul Aiud Bikers RC a avut onoarea și bucuria la început de an școlar de a oferi ghiozdane […]

Citește mai mult

Curier Județean

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

22 septembrie 2025

De

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 24 septembrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Nicuşor Dan a convocat ședința CSAT! Pe agendă se află și securitatea spațiului aerian. Când va avea loc

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la ora 12:00,...
Actualitateacum 2 ore

Calendarul anului școlar 2025–2026 pentru județul Alba, cu vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori

Calendarul anului școlar 2025–2026 pentru județul Alba, cu vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori Anul școlar 2025–2026 a...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 46 de minute

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 23 septembrie 2025: 551 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 23 septembrie 2025: 551 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 13 ore

Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în 20 de ani

Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada

Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada Doi adolescenți au fost loviți...
Curier Județeanacum 2 ore

Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia. O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Grenadă defensivă, descoperită pe un bulevard din Alba Iulia Un echipaj de pirotehnică intervine în aceste momente pe Bulevardul Revoluției...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 minute

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Politică Administrațieacum o zi

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea