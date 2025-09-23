Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada
Accident în Ocna Mureș: Doi adolescenți loviți de un autoturism, în timp ce traversau strada
Doi adolescenți au fost loviți de un autoturism pe strada Colonia din Ocna Mureș. Victimele, în vârstă de 16 și 19 ani, au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital.
Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Colonia din Ocna Mureș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Unirea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Colonia din orașul Ocna Mureș, a surprins și accidentat doi tineri, în vârstă de 16, respectiv 19 ani, din Ocna Mureș, care se aflau angajați în traversarea străzii, prin loc nepermis.
În urma evenimentului rutier, cei doi tineri au suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportați la Spitalul Municipal Aiud.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Sursa foto: ARHIVĂ
