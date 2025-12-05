FOTO | ACCIDENT în Crăciunelu de Jos: Două mașini s-au ciocnit pe strada 6 Martie

ACCIDENT în Crăciunelu de Jos: Două mașini s-au ciocnit pe strada 6 Martie

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 10.30, la Crăciunelu de Jos. Două mașini s-au ciocnit pe strada 6 Martie.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în localitatea Crăciunelu de Jos, pe strada 6 Martie.

În accident ar fi fost implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si o ambulanță SAJ.

