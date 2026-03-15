ACCIDENT în Alba: Un bărbat aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-un cap de pod pe drumul dintre Roșia de Secaș și Ungurei
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-un cap de pod pe drumul județean din Alba dintre Roșia de Secaș și Ungurei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 martie 2026, în jurul orei 17.25, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 L, Roșia de Secaș – Ungurei, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
FOTO | ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel
ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel Accident rutier în Sebeș duminică la prânz. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Sebes, str. Dorin Pavel. În accident ar fi 3 auto implicate, fara persoane încarcerate. Forțe alocate: 1 […]
15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor”
15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor” Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud și-a serbat, duminică, 15 martie 2026 hramul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Mănăstirea este ridicată în apropierea locului numit „Râpa Robilor”, acolo unde au fost îngropați numeroși deținuți politici […]
9-13 martie 2026 | Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba
Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba În săptămâna 9 – 13 martie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba, împreună cu polițiști din Ocna Mureș și Zlatna, au desfășurat 18 activități informativ-preventive, în patru unități de învățământ aflate pe raza orașelor Ocna […]
Codul Rutier 2026: Se scumpește punctul de amendă în România. De când intră în vigoare măsura
Codul Rutier 2026: Se scumpește punctul de amendă în România. De când intră în vigoare măsura Guvernul a adoptat majorarea...
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 2026: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre”
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 2026: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre”...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta...
FOTO | ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel
ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel Accident rutier în Sebeș duminică la prânz. „Detașamentul de...
15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor”
15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor” Mănăstirea „Sfânta...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...