ACCIDENT în Alba: Un bărbat aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-un cap de pod pe drumul dintre Roșia de Secaș și Ungurei

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 martie 2026, în jurul orei 17.25, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 L, Roșia de Secaș – Ungurei, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

