PENSII 2026 | Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii

Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii

Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare se poate face o singură dată într-un an calendaristic.

In conformitate cu prevederile art.94 alin. 6 din legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiul de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea pensiei, prin adăugarea acestuia, în condiţiile legii, o singură dată într-un an calendaristic, a reamintit, miercuri, 29 aprilie 2026, Casa Județeană de Pensii Alba.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii, iar drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare înregistrării acesteia.

În vederea aplicarii dispozițiilor legale amintite, relevantă este data solicitării (data înregistrării cererii de recalculare la casa teritorială de pensii).

Modelul de cerere de recalculare ( Anexa 16) poate fi găsit pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba: pensiialba.ro, la rubrica „Informații de interes public – Formulare tip” sau AICI.

VIDEO | Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta

Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta. „În mod evident în fiecare partid când sunt soluții pot exista păreri diferite, asta s-a […]

Noua lege a salarizării în sistemul public. Veniturile aflate în plată nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi. Ministru: „Este un principiu de bază”

Noua lege a salarizării în sistemul public. Veniturile aflate în plată nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi. Ministru: „Este un principiu de bază" Guvernul a avut, ieri, 28 aprilie 2026, consultări cu reprezentanții sindicatelor, la Palatul Victoria, principala temă a discuțiilor fiind proiectul noii legi a salarizării unitare. Dialogul a fost purtat de […]

Câte zile libere au românii de 1 Mai 2026: Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar

Câte zile libere au românii de 1 Mai 2026: Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar Începutul lunii mai 2026 aduce pentru angajații din România una dintre cele mai așteptate perioade de respiro din an. Este vorba despre minivacanța de 1 Mai, care creează un weekend prelungit la început de primăvară […]

