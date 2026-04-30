PENSII 2026 | Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii
Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare se poate face o singură dată într-un an calendaristic.
In conformitate cu prevederile art.94 alin. 6 din legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiul de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea pensiei, prin adăugarea acestuia, în condiţiile legii, o singură dată într-un an calendaristic, a reamintit, miercuri, 29 aprilie 2026, Casa Județeană de Pensii Alba.
Cererea se depune la casa teritorială de pensii, iar drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare înregistrării acesteia.
În vederea aplicarii dispozițiilor legale amintite, relevantă este data solicitării (data înregistrării cererii de recalculare la casa teritorială de pensii).
Modelul de cerere de recalculare ( Anexa 16) poate fi găsit pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba: pensiialba.ro, la rubrica „Informații de interes public – Formulare tip” sau AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
