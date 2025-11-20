ACCIDENT în Alba: O femeie rănită după coliziunea dintre două mașini. Vinovatul a fugit de la locul faptei

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe strada Văii din Gârbova, după ce un bărbat de 33 de ani nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de o tânără de 19 ani.

În urma coliziunii, o pasageră de 47 de ani a fost rănită și transportată la Spitalul Municipal Sebeș, iar autorul a părăsit inițial locul accidentului, fiind identificat ulterior de polițiști. Cercetările continuă pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 10.50, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Gârbova, a avut loc un eveniment rutier, iar o persoană ar fi fost rănită.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Gârbova, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Văii din localitatea Gârbova, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de o tânără de 19 ani, din aceeași localitate, intrând în coliziune. Bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, fiind identificat de către polițiști, ulterior, la domiciliul său.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Gârbova, pasageră în autoturismul condus de tânăra de 19 ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

