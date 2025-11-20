ACCIDENT în Alba: O femeie rănită după coliziunea dintre două mașini. Vinovatul a fugit de la locul faptei
ACCIDENT în Alba: O femeie rănită după coliziunea dintre două mașini. Vinovatul a fugit de la locul faptei
Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe strada Văii din Gârbova, după ce un bărbat de 33 de ani nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de o tânără de 19 ani.
În urma coliziunii, o pasageră de 47 de ani a fost rănită și transportată la Spitalul Municipal Sebeș, iar autorul a părăsit inițial locul accidentului, fiind identificat ulterior de polițiști. Cercetările continuă pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 10.50, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Gârbova, a avut loc un eveniment rutier, iar o persoană ar fi fost rănită.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Gârbova, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Văii din localitatea Gârbova, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de o tânără de 19 ani, din aceeași localitate, intrând în coliziune. Bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, fiind identificat de către polițiști, ulterior, la domiciliul său.
În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Gârbova, pasageră în autoturismul condus de tânăra de 19 ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, marchează vineri, 21 noiembrie 2025, 35 de ani de la hirotonia întru episcop. Ierarhul a fost hirotonit în această treaptă în anul 1990, după o bogată perioadă de formare teologică și […]
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii din cadrul IPJ Alba au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori și a activităților asociate. În urma controalelor au fost aplicate 171 de sancțiuni contravenționale, majoritatea conform Legii 171/2010, […]
MÂINE | Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din Alba: Polițiștii, cu ochii pe vitezomani și șoferii care încalcă regulile de circulație
MÂINE | Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din Alba: Polițiștii, cu ochii pe vitezomani și șoferii care încalcă regulile de circulație Polițiștii rutieri vor acționa sâmbătă, 22 noiembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...