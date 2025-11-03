VIDEO | Percheziții în județul Alba: Prejudiciu estimat la 300.000 de lei în dosare ce implică nereguli contabile și vânzări nedeclarate de cherestea

Astăzi, 3 noiembrie, în județul Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 5 percheziții domiciliare în cadrul a două dosare penale pentru evaziune fiscală. Cercetările vizează reprezentanți ai unor firme suspectate că ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile realizate din vânzarea de cherestea către persoane fizice, prejudiciul estimat până în prezent ridicându-se la aproximativ 300.000 de lei.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pune în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Alba.

Cercetările sunt efectuate în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și vizează reprezentanți ai unor societăți comerciale, care ar fi omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile veniturile realizate ca urmare a operațiunilor economice efectuate, constând în vânzarea de cherestea către persoane fizice.

În această fază a cercetărilor, prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 300.000 de lei.

