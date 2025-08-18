ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad
Un accident cu un autoturism implicat a avut loc luni după-masa, în jurul orei 16.00, pe strada Dr. Aurel Vlad din Alba Iulia.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, strada Dr. Aurel Vlad.
Din informațiile primite de la apelant in accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.
