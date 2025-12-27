Rămâi conectat

FOTO | ACCIDENT RUTIER în Aiud: Două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate

Accident în Aiud: două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Aiud, str. Marasesti.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism care ar fi acrosat două autoturisme parcate, fără persoane încarcerate, posibil 2 persoane rănite ușor.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor medical si 1 ambulanță SAJ, potrivit ISU Alba.

