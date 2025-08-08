Rămâi conectat

Curier Județean

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul orei 16.00, la Vințu de Jos.

Citește și: UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Două femei spulberate de pe trotuar de o mașină, în fața blocului 280 din Centru

„Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, pe raza localității Vințu de Jos, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date sunt implicate două autoturisme.

Revenim cu detalii”, a transmis IPJ Alba.

La fața locului au fost deplasate două ambulanțe, dar și un echipaj de descarcerare.

UPDATE, ISU Alba, ora 16.20:

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Se intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la locul producerii evenimentului.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 60 de minute

în

8 august 2025

De

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ Într-un context social tot mai provocator pentru copii și familii, zece instituții din județul Alba s-au reunit recent la sediul Consiliului Județean Alba pentru a consolida un […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

8 august 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 18/08/2025 08:00 – 18/08/2025 15:00 2. […]

Citește mai mult

Curier Județean

10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii. Străzile afectate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

8 august 2025

De

10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii Compania de apă a anunțat că duminică, 10 august 2025 vor începe lucrări de remediere a avariei conductei de transport apă potabilă DN600 din municipiul Alba Iulia, în zona străzii Decebal. Pentru a diminua disconfortul consumatorilor și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

Peste 100 de camere video amplasate de CNAIR pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba

Peste 100 de camere video au fost amplasate de CNAIR pe drumurile din România pentru controlul rovinietei. LISTA completă a...
Actualitateacum o oră

Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele Nicușor Dan

Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu

Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
Ştirea zileiacum 6 ore

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale În dimineața zilei de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 11 minute

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul...
Curier Județeanacum 60 de minute

FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 4 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
Opinii - Comentariiacum o zi

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea