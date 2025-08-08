ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate

Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul orei 16.00, la Vințu de Jos.

„Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, pe raza localității Vințu de Jos, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date sunt implicate două autoturisme.

Revenim cu detalii”, a transmis IPJ Alba.

La fața locului au fost deplasate două ambulanțe, dar și un echipaj de descarcerare.

UPDATE, ISU Alba, ora 16.20:

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Se intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la locul producerii evenimentului.

foto: arhivă

